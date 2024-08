Getty Images

Olimpiadi Parigi 2024, Paltrinieri d'argento nei 1500 metri: vince Finke con il record del mondo

Redazione CM

30 minuti fa



Gregorio Paltrinieri l'ha fatto di nuovo. L'azzurro vola nei 1500 metri a stile libero e conquista un fantastico argento, che gli vale la seconda medaglia della rassegna parigina dopo il bronzo arrivato negli 800.



FINKE DA RECORD - Davanti a Paltrinieri imprendibile lo statunitense Finke, andato in fuga fin dai 200 metri e capace di tenere la testa della gara e di chiudere infrangendo il record del mondo con un tempo di 14:30:67. Si prende il terzo posto l'irlandese Wiffen.



QUINTA MEDAGLIA - Per Paltrinieri, che aveva già scritto la storia del nuoto nei giorni scorsi diventando l'unico nuotatore nella storia italiana a vincere almeno una medaglia in tre edizioni consecutive dei Giochi, si tratta della quinta medaglia olimpica.