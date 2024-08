AFP via Getty Images

Olimpiadi Parigi 2024, finale fioretto a squadre: orario e dove vedere Italia-Giappone

un' ora fa



L'Italia di fioretto è in finale. La Nazionale Italiana di Scherma formata da Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi batte 44-37 gli Stati Uniti giocherà per l'oro contro il Giappone, che ha battuto 45-38 la Francia. In pedana questa sera, domenica 4 agosto, a partire dalle 20.30.



DOVE VEDERE ITALIA-GIAPPONE, FINALE DEL FIORETTO MASCHILE A SQUADRE - La finale per l'oro del fioretto a squadre maschile tra Italia e Giappone sarà in programma questa sera, 4 agosto, alle 20.30. Sarà possibile seguirla in diretta in chiaro sulla Rai, o in alternativa anche su Eurosport, visibile su Sky e tramite l'app di DAZN scaricabile sulle Smart TV, dove viene trasmessa tutta l'Olimpiade che si sta svolgendo in Francia. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su Rai Play, oltre che su DAZN, Sky GO, Discovery+ e NOW.