AFP via Getty Images

Basket Olimpiadi Parigi 2024, quarti di finale: quando e contro chi giocano gli Stati Uniti

Redazione CM

un' ora fa



Grazie al successo 104-83 contro Portorico, gli Stati Uniti hanno vinto il girone C davanti alla Serbia. Il +21 conclusivo permette al Dream Team di chiudere la fase a gironi con la miglior differenza punti del torneo (+64) e di accedere così ai quarti di finale come testa di serie #1 del tabellone. Gli Stati Uniti giocheranno il quarto di finale contro il Brasile, martedì 6 agosto a partire dalle 21. Chi passa sfiderà la vincente di Serbia-Australia. La semifinale è in programma giovedì 8 agosto alle 21.



STATI UNITI-BRASILE, ORARIO E DOVE VEDERLA -Il quarto di finale basket tra Stati Uniti e Brasile, in programma martedì 6 agosto alle 21, sarà possibile seguirlo in diretta in chiaro sulla Rai, o in alternativa anche su Eurosport, visibile su Sky e tramite l'app di DAZN scaricabile sulle Smart TV, dove viene trasmessa tutta l'Olimpiade che si sta svolgendo in Francia. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su Rai Play, oltre che su DAZN, Sky GO, Discovery+ e NOW.