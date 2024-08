Olimpiadi Parigi 2024, quando gareggia Tortu nei 200 metri

54 minuti fa



Filippo Tortu ha fatto l'esordio a queste Olimpiadi di Parigi 2024 e ha centrato la semifinale nei 200 metri, con il terzo crono della sua batteria in 20"29. Per vedere nuovamente in pista il velocista azzurro bisognerà attendere mercoledì 7 agosto, quando andranno in scena le semifinali, dalle 20.02. Anche l'altro azzurro, Fausto Desalu, ha ottenuto la qualificazione in 20"26 e si giocherà l'accesso alla finale, che è prevista per giovedì 8 agosto alle 20.30.