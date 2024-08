Getty Images

Olimpiadi Parigi 2024: quando gareggia Tamberi

Redazione CM

un' ora fa



Bisogna ancora aspettare per vedere Gianmarco Tamberi alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’uomo che salta più in alto di tutti, oro a Tokyo insieme al qatariota Mutaz Barshim con un’altezza di due metri e 37 centimetri, sarà in gara il 7 agosto alle 10.05 con le qualificazioni del salto in alto uomini; il 10 agosto alle 19 è prevista invece la finale.