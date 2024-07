LE PAROLE DI MACCHI

Lo stesso Filippo Macchi è poi intervenuto a Rai 2: "Sono andato in vantaggio 14-12 e dovevo chiuderla lì. Non sono stato capace di farlo, guarderò le ultime stoccate a casa e non voglio esprimermi: da dentro sentivo di aver ragione, avevo sognato questo momento tante volte ma non così. Abbiamo una gara a squadra con i compagni, vogliamo dare tanto anche per Garozzo, che è la persona cui mi sono ispirato, vedevo come si allenava e quanto dava. Mi son detto di voler essere come lui, volevo godermi questa Olimpiade e l’ho fatto quasi fino alla fine. Un argento per l’Italia, da casa si aspettano sempre tante medaglie dalla scherma ma il livello mondiale si è alzato tantissimo. Le medaglie non sono scontate, ci vanno in tre. Non è d’oro e mi dispiace, ma magari domani avrà un altro sapore".