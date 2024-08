Olimpiadi Parigi 2024, storico oro di De Gennaro nel kayak maschile!

AFP via Getty Images

(è la 14esima per il Team Italia in questi Giochi Olimpici targati Francia). Impresa storica per l'azzurro che, dodici anni dopo il trionfo di Daniele Molmenti, riporta la canoa slalom italiana sul gradino più alto del podio. Una prestazione straordinaria, la gara della vita tra le correnti artificiali e le porte del bacino di Vaires-sur-Marne per il classe ‘92 originario di Brescia, che ha registrato un tempo incredibile di 88.22

Beffato il padrone di casa Titouan Castryck per soli due centesimi: un errore durante la sua prova, dopo una prima parte semplicemente perfetta, gli è costato la medaglia d’oro e ha permesso all’azzurro di festeggiare, in lacrime, uno storico traguardo.Completa il podio lo spagnolo Pau Echaniz con un tempo di 88.87, causato da una penalità di due secondi inflittagli per aver toccato una porta.