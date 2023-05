La tifoseria organizzata delladimostra ancora una volta grande maturità. Il timore di un'escalation di 'rappresaglie' dopo che è stato nuovamente imbrattato il murale dedicato a Gianluca Vialli sul molo di Quinto ha spinto il gruppo organizzato blucerchiato 'Cajenna 2022', presente in Gradinata Nord, a diramare unin cui chiede ai sostenitori doriani di non imbrattare i, realizzati dai rossoblù, presenti sotto alla Gradinata."In seguito a quanto avvenuto al Molo dell’Amicizia, dove è stato deturpato per ben due volte in pochi giorni il murales dedicato a Luca Vialli,. Noi siamo noi, loro sono loro"