Onda Cero - Ancelotti lascia il Real Madrid a fine stagione. Cosa filtra sulla Roma

A riportare la clamorosa indiscrezione sul futuro dell'allenatore italiano, che solamente pochi mesi fa respingeva il corteggiamento della Federcalcio brasiliana e decideva di rinnovare il suo contratto coi blancos fino a giugno 2026, è. Per l'emittente radiofonica spagnola,, con cui ha raggiunto e poi superato una leggenda come Miguel Munoz per trofei vinti (15) ed è diventato il secondo allenatore per presenze di sempre.periodo nel quale ha portato a casa la storica Decima Champions League del club,Nel suo palmarés, c'è la conquista della Liga in due occasioni, di altrettante Coppe del Re e Supercoppe di Spagna, insieme a, 3 Supercoppe Europee, 2 Mondiali per club e una Coppa Intercontinentale. A pesare nella decisione di lasciare il Real Madridin Arabia Saudita, il secondo rovescio in un Clasico dopo lo 0-4 incassato in campionato al “Bernabeu”. Complice una prima metà di stagione che anche in Champions League (ko con Lille, Milan e Liverpool) non è stata all'altezza della situazione e ha sollevato le prime forti critiche della stampa.Al termine della partita di ieri contro il Las Palmas, in conferenza stampada quando si è accomodato sulla panchina del Real Madrid. Un malessere che per i colleghi di Onda Cero ha condotto alla decisione di chiudere definitivamente una parte fondamentale della sua storia di allenatore.campione di Germania uscente alla guida del Bayer Leverkusen, è considerato il primo nome della lista per la successione del tecnico emiliano.Un'indiscrezione quella che rimbalza dalla Spagna che potrebbe portare a conseguenze imprevedibili sul mercato degli allenatori in giro per l'Europa.Il tecnico testaccino vorrebbe puntare su un allenatore di ampio respiro internazionale e, se possibile, che conosca il campionato italiano. Sfumata la pista che conduceva a Massimiliano Allegri, vicinissimo alla firma coi sauditi dell'Al-Ahli, il grande ritorno a Roma di Ancelotti dopo l'esperienza da giocatore (campione d'Italia nel 1983) può diventare qualcosa di concreto.