Ranieri: "A fine stagione smetto, la Roma cerca un nuovo allenatore". Da Montella ad Ancelotti, tutte le opzioni

sarà ospite della trasmissione di Raidue “Dribbling”, in onda domani sabato 18 gennaio. Una chiacchierata nella quale il tecnico giallorosso, chiamato a gran voce dopo il deludente inizio di campionato sotto la gestione di Daniele De Rossi e la pessima parentesi di Ivan Juric,e su quello della panchina del club capitolino.”. Parole chiare, precise e scolpite sulla pietra da parte del tecnico testaccino, che pongono la parola fine alle speculazioni delle ultime settimane che avevano alimentato l'ipotesi di una sua permanenza alla guida dei giallorossi pure nella prossima stagione. Invece, come annunciato dal club nel comunicato ufficiale che rendeva nota la sua nomina lo scorso 14 novembre,Con l'imminente accordo tra Massimiliano Allegri e i sauditi dell'Al-Ahli a partire dalla prossima stagione, tramonta definitivamente una delle piste più suggestive per la panchina della Roma. L'ex tecnico della Juventus era stato sondato dal club prima che la scelta cadesse prima su Juric e poi su Ranieri, ma non è stato possibile raggiungere un'intesa per subentrare a campionato iniziato e dunque, dal'estate che verrà, si addentrerà nella sua prima esperienza professionale all'estero. Secondo quanto raccolto da calciomercato.com,Come per Ranieri, anche per l'attuale ct della Turchia (alla quale è legato fino a giugno 2026) si tratterebbe di un ritorno: dopo gli inizi nel settore giovanile giallorosso, ha guidato la prima squadra dal febbraio al giugno 2011, senza contare i suoi trascorsi da calciatore.per sciogliere anticipatamente il contratto con la Turchia.In attesa che Ranieri prenda la decisione finale,altra ipotesi che si era affacciata per questa stagione (come lui stesso ha confermato in un'intervista di qualche settimana fa),dopo l'esonero per mano dell'Arabia Saudita. Non è andata in porto infatti la trattativa che lo avrebbe riportato in Turchia, in questo caso da allenatore del Besiktas, che ha scelto di puntare sull'ex Manchester United Ole Gunnar Solskjaer.per legarsi ai giallorossi e anche il suo passato laziale ha alimentato il dibattito nelle segrete stanze della società romanista.Campione d'Italia da giocatore nel 1983, l'allenatore del Real Madrid è stato accostato alla sua ex squadra in diverse occasioni. Oggi, nonostante: le difficoltà palesate dai blancos nella prima metà di stagione e le pesanti debacle contro Barcellona – l'ultima delle quali pochi giorni fa in Supercoppa di Spagna – e col Milan in Champions League stanno facendo vacillare la fiducia del presidente Florentino Perez e della dirigenza merengue. Da tempo il Real ha individuato in Xabi Alonso il degno erede di Ancelotti, che potrebbe dunque liberarsi per abbracciare la sua Roma.