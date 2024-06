Operazione Nostalgia a Novara: gli aggiornamenti sulla presenza di Roberto Baggio

Dopo l’emozionante accoglienza e il saluto all’Arechi di Salerno lo scorso 8 giugno, in occasione del primo raduno,è atteso in occasione del raduno didel 7 luglio allo stadio Silvio Piola di Novara.Dopo il brutto episodio con la rapina nella sua vita in Altavilla Vicentina, nel Veneto, durante la sfida Spagna-Italia di Euro 2024, la presenza è a rischio.Baggio è stato picchiato e sequestrato assieme ai figli e alla moglie, prima di riuscire a liberarsi e di chiamare le forze dell'ordine giunte, sul posto per accertare i fatti.

A confermarlo l’organizzazione di Operazione Nostalgia, che ha fornito alcuni aggiornamenti sulla situazione attraverso il profilo ufficiale Facebook dell'evento:“Detto ciò, lo sentiremo nei prossimi giorni perché purtroppo è stato vittima di un grave episodio e lo shock è ancora forte. Vi aggiorniamo chiaramente appena sappiamo qualcosa. A prescindere, la nostra vicinanza a Roberto è totale e siamo vicini a tutta la sua famiglia”.Il Divin Codino non scenderà in campo, come già accaduto a Salerno:“Roberto Baggio non è in grafica perché questa è la grafica dei giocatori che prenderanno parte alla partita”.

Nei prossimi arriveranno novità, con tutti gli appassionati che sperano di ritrovare il Divin Codino con il sorriso allo stadio Piola di Novara.