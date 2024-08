Osimhen all'Al-Ahli: con chi può giocare, la rosa è super

potrebbe aver trovato una soluzione alla sua estate in cerca di squadre. Annunciato come partente dada mesi, il nigeriano non ha poi ricevute quella folta lista di offerte che sia lui che il suo attuale club si aspettavano. Complice una clausola fuori mercato -- l'ex capocannoniere dellaè stato una sorta di convitato di pietra di questi primi mesi di gestione di, bloccando il mercato degli azzurri.L'offerta giusta però potrebbe essere arrivata nell'ultima settimana della sessione estiva.e promesso di ricalcareche Victor percepisce al Napoli, dopo il rinnovo. In Arabia, l'attaccante dovrebbe continuare ae sobbarcarsi sulle spalle il reparto di una delle grandi della Saudi Pro League.

con un 2-0 e 3 punti per mettersi alla pari dell'che ha dominato lo scorso campionato, chiudendolo a. Nonostante un gran mercato, la squadra di proprietà del fondoè arrivata dietro anche all', motivo per cui si cercano nuovi innesti, come Osimhen. Il nigeriano si unirebbe a una rosa già molto forte. Troverebbe diversi ex Serie A come Roger, Francke Merih, uno che l'ha sfiorata come il giovanee due che hanno fatto la storia della Premier come Riyade Roberto. Manca una punta ma, per quello, l'Al-Ahli si sta attrezzando provando a prendere una delle migliori al mondo.