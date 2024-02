per concludere un rapporto che è stato forte, intenso e pieno di gioia, almeno fino a pochi mesi fa. Ma dopo la conquista di uno scudetto storico e di un titolo di capocannoniere che lo ha fatto entrare di diritto nel cuore di una città, t- poi sottoscritto con un aumento che ha portato il nigeriano a diventare l’attaccante più pagato della Serie A con un ingaggio da 10 milioni di euro -. Il rientro prima rimandato, poi anticipato rispetto alle peggiori previsioni ed infine l’esclusione dalla lista dei convocati per la partita contro il Genoa di questo pomeriggio hanno comunque segnato un altro momento di fortissimo down nella storia tra Osimhen ed il suo club e le voci sempre più insistenti di un assalto del Paris Saint-Germain a giugno per rimpiazzare il partente Mbappé ormai fanno solo da contorno.- Conclusa la Coppa d’Africa, con un epilogo amaro per l’attaccante classe ‘98,dall’ennesima sconfitta in campionato, contro il Milan, che ha ulteriormente complicato i piani di risalita verso il quarto posto e iniziare a scaldare l’ambiente, alla luce della pessima stagione disputata sin qui dagli azzurri, potenzialmente settimi in classifica a -25 dalla capolista Inter - in caso di successo sul Genoa - soltanto un anno dopo uno scudetto vinto dominando - e già fuori dalla Coppa Italia dopo l’umiliazione al “Maradona” contro il Frosinone. Proprio in questa otticadella gara del pomeriggio contro gli uomini di Gilardino,- Perché nel corso di questa stagione, nella quale il giocatore nigerianoper il reinsorgere di quelle problematiche fisiche che avevano caratterizzato le stagioni napoletane precedenti a quelle dello scudetto e che- le ultime due reti prima della partenza per la Coppa d’Africa sono arrivate dopo un black-out di due mesi - tanto da sollevare il forte sospetto che la testa fosse già proiettata al futuro. Evidentemente lontano dalla città che lo ha consacrato come uno dei migliori centravanti in giro per l’Europa. ConLa corte multimilionaria dell’Arabia Saudita non lo ha mai fatto vacillare, perché la sua vera ambizione è quella di un salto di qualità dal punto di vista sportivo, oltre che economico.- Perdendo il suo uomo di riferimento e ritrovandosi sul piatto 200 milioni di euro che sarebbero stati investiti per l’asso francese tra ingaggio in caso di rinnovo fino al 2025, bonus e premi di fedeltà vari,E nella testa di, che al momento rimane l’uomo di riferimento di Al-Khelaifi ma sul quale in Francia le speculazioni non mancano, il nome di Victor Osimhen (insieme al milanista Leao) è tra quelli in cima alla lista, non fosse altro perchéUn anno dopo lo rivendette al Napoli per circa 80 milioni di euro, facendo registrare alla sua precedente società una delle maggiori plusvalenze della sua storia. La storia della prossima estate è ancora tutta da scrivere, mentre quella tra Osimhen e il Napoli - che chiede al suo nove quei gol che stanno venendo drammaticamente a mancare, in particolare in trasferta - è ormai agli sgoccioli. E nel modo più burrascoso possibile.