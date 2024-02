Mazzarri: 'Zielinski? Devo capire se ha la testa al Napoli'. E contro il Genoa studia una mossa a sorpresa'

Guarda Napoli-Genoa in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

dopo 8 anni, con un futuro già scritto a tinte nerazzurre. Come abbiamo raccontato infatti in anteprima su calciomercato.com, la scorsa settimana il centrocampista polacco ha svolto le visite mediche per l’Inter, con cui si è accordato fino a giugno 2027 - con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione - per un ingaggio da 4 milioni di euro più bonus. Una scelta di vita e di carriera che a Napoli non è stata digerita benissimo soprattutto dal presidente Aurelio De Laurentiis, che non ha mancato di rimarcare le frizioni venutesi a creare con l’agente di Zielinski, e che hanno portato allaper la seconda parte di stagione.- "Il ragazzo nello spogliatoio non è cambiato,, perché sappiamo che andrà via, potrebbe aver firmato. Si è fermato a Milano dopo la partita contro il Milan, me lo dicono loro.", ha dichiarato l’allenatore del Napoli Walter Mazzarri nella conferenza stampa alla vigilia della partita(prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Bournemouth) che, a detta dello stesso Mazzarri, ha un’autonomia di 45’-60’ ma potrebbe essere la mossa a sorpresa per partire titolare per la prima volta dal suo arrivo a Napoli.