Napoli, Osimhen non convocato contro il Genoa

Si è parlato tanto di lui in questi giorni, con Mazzarri e i tifosi del Napoli che lo attendevano con ansia per ritrovarlo in un momento delicato della stagione azzurra. Un rientro in città che è slittato sempre più. Dopo la Coppa d'Africa (persa in finale dalla sua Nigeria contro la Costa d'Avorio), infatti, Osimhen si è messo in viaggio solo tra giovedì e venerdì. Ieri poi l'epilogo sfortunato, perché il suo volo dalla Nigeria per Istanbul ha ritardato e così ha perso la coincidenza che lo avrebbe portato nella mattinata di ieri a Napoli. In città ci è arrivato solo nel tardo pomeriggio.- Oggi la squadra si è ritrovata al Konami Training Center di Castel Volturno per la rifinitura in vista del match di domani contro il Genoa., per il quale andava sciolto qualche dubbio per capire se ci sarebbe stato o meno al Maradona per la gara di campionato. Arriva il comunicato della SSC Napoli: "Victor Osimhen è rientrato dagli impegni con la propria Nazionale e ha svolto lavoro personalizzato di recupero in campo.