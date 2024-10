Pafundi: "Sono pronto per la Serie A, non guardate i numeri ma le partite". Ecco quando torna in Italia e dove

AFP via Getty Images

Simonecontinua la sua avventura in Svizzera, in prestito al. Di proprietà, il giocatore classe 2006 – che ha parlato a Cronache di Spogliatoio - rientrerà in Italia il 31 dicembre quando scadrà il suo prestito. Queste le sue parole."Dopo questa esperienza in Svizzera, dove ci sono tanti giovani adesso. Qui ho imparato soprattutto laci sono tanti capovolgimenti di fronte.. E poi sono cresciutoe in. L’esperienza in Under 20 mi sta confermando che sto bene".

mi aveva già convocato per uno stage ma da lì a essere chiamato davvero con i grandi… Stavo andando in pullman a Napoli quando mi ha chiamato, che era il mio ct nelle Under. Mi dice: ‘Devi dirmi qualcosa?’. Io gli rispondo: ‘No, mister, perché?’. Lui mi fa: ‘Un uccellino mi ha detto che…’.: ‘Mister ma scherzi??’. Sono arrivato in Nazionale che ero molto teso, con mille pressioni addosso. Ma sono stati. Gnonto, Scalvini e Miretti mi hanno aiutato, anche i più storici. Non me lo aspettavo, chiaramente. Poi Mancini mi ha fatto esordire contro l’Albania. Incredibile.", ha detto.