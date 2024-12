Palermo-Catanzaro: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

è uno scontro playoff a tutti gli effetti. I rosanero sono partiti con l’obiettivo di andare in Serie A e si trovano, dopo 16 partite, con 21 punti, a 13 dal Pisa secondo, mentre i giallorossi ne hanno 20. Gli umori sono opposti: i padroni di casa vengono dal ko con la Carrarese, mentre gli ospiti hanno vinto 2-1 in casa con il Brescia. Appuntamento al Renzo Barbera

Desplaches, Diakité, Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Segre, Ranocchia, Verre; Insigne, Henry, Di Francesco. All. DionisiPigliacelli; Antonini, Scognamillo, Bonini; Compagnon, Pontisso, Petricicone, Pompetti, Ceresoli; Biasci, Iemmello. All. CasertaNel Palermo sono in risalita le quotazioni di Matteo Brunori, anche se dovrebbe partire titolare ancora Thomas Henry. Nel Catanzaro classico 3-5-2 per Caserta, con Iemmello, secondo in classifica cannonieri con 9 gol, a guidare l’attacco.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sul nuovo canale della Serie B LaB Channel su Prime Video, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.Sarà disponibile su DAZN e su Prime Video. Gli utenti potranno vedere Palermo-Catanzaro in diretta streaming anche sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook.