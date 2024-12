Perché De Bruyne può andare al Palermo

La suggestione arrivae fa già sognare i tifosi del. I rosanero impegnati nel difficile campionato di, dove sonoa 10 punti dal secondo posto che varrebbe la promozione diretta, puntano a risalire ine potrebbero regalarsi la stella del. Il belga è a un bivio della sua carriera: è in scadenza ae deve decidere il prossimo step da compiere.Macchina da gol e assist con un contributo costante nel corso degli anni, il belga sta vivendo una, che fa il paio con quella delLa sua centralità nei Citizens sta venendo meno a causa degliche l'hanno messo ko anche in gare storiche come laNell'annata passata ha messo insieme soloquest'anno la partenza è stata in salita ma le ultime uscite sono state promettenti. Finora ha giocatoNell’ultima gara, contro il, è tornato al gol, aggiungendoci anche un assist, tornando nel tabellino dopo più di due mesi. Il tutto con la fIl suo rapporto conè stato al centro di numerose polemiche con dichiarazioni di entrambi talvolta pepate e altre volte più concilianti. La stima tra maestro e allievo è chiaramente intatta ma la gestione del belga da parte del catalano ha lasciato qualchee potrebbe spingerlo a cercare nuove sfide.

Uno dei giocatori più importanti della storia del club,. Come riporta il The Telegraph, deciderà lui il da farsi. Restare alo la terza via, quella che fa sognare i tifosi di mezzo mondo. Infatti il giocatore, passando a un altro dei club di proprietà del City Group, ossiaoltre al già citato Palermo. In pole c’è la Grande Mela che potrebbe accoglierlo come già fatto in passato con campioni sul viale del tramonto, comeLa pista italiana però non è da escludere, la Serie A d’altronde lo accoglierebbe a braccia aperte.