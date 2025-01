Palermo, UFFICIALE: addio per De Sanctis e Migliaccio, arriva Osti

Sono arrivati i primi esoneri in casa: sollevati dai rispettivi incarichi il Direttore Sportivo Morgane l’International Scout Giulio. Ecco la nota:"Il Palermo FC comunica di aver sollevato dall’incarico il Direttore Sportivo Morgan De Sanctis e l’International Scout Giulio Migliaccio. A De Sanctis e Migliaccio un ringraziamento per il lavoro svolto e il miglior “in bocca al lupo” per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".il club rosanero ha affidato il ruolo diDi seguito il comunicato ufficiale del Palermo:

"Il Palermo FC comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Carlo Osti.Il dirigente sarà presentato in conferenza stampa nei prossimi giorni.A Osti il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".