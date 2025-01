Lazio, concorrenza agguerrita per Fazzini e Casadei: Lotito e Fabiani devono sciogliere diversi nodi

Getty Images

Lafa i conti con la concorrenza. Sugli obiettivi di mercato biancocelesti -in primis ein seconda battuta - si sono tuffate anche Napol e Torino. Secondo il Messaggero ci sarebbe addirittura un sorpasso dei partenopei per il centrocampista dell'Empoli. Conte lo vuole per rimpiazzare Folorunsho (destinato alla Fiorentina, dopo essere stato anche lui corteggiato dalla Lazio) e De Laurentiis è disposto a mettere sul tavolo i 15 milioni chiesti dai toscani per il cartellino del giocate., che preferirebbe andare a lavorare con Baroni anche per avere maggior chance di ritagliarsi spazio in campo. E su questo vuole far leva il club biancoceleste, che comunque non parteciperà ad aste.

Anche sul ripiego Casadei però c'è l'interesse del Napoli, cui si è aggiunto pure il Toro. I, al di sotto dei 20 milioni di euro chiesti in precedenzaI Blues vogliono garanzie economiche, nell'immediato o per un possibile riscatto futuro e per ora non sembrano aver aperto la strada alla formula che avrebbe in mente la Lazio (la stessa per Fazzini, cioè un prestito biennale con obbligo di riscatto).per regalare al più presto a Baroni il rinforzo necessario a centrocampo. I discorsi però a questo punto sono tutti rimandati a dopo il derby.