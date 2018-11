Il prossimosarà assegnato ile potrebbe segnare l'inizio di una nuova era: secondo le ultime indiscrezioni dalla FranciaUno scenario questo,che spacca in due il mondo:aggiudicarsi il terzo Pallone d'Oro consecutivo, il sesto assoluto. Calciomercato.com apre il dibattito:- Laper CR7 in questa stagione è stataE' vero che ha realizzato 15 reti in 10 partite ed è vero che ha alzato la terza Champions League consecutiva con il Real, la quarta nelle ultime cinque edizioni, ma il portoghese, a parte nello splendido doppio confronto con la Juventus,che lo hanno visto nervoso e intristito:, risolte stranamente non dal "marziano", incapace di ferire in quelle occasioni, ma dai suoi compagni, gente del calibro di Bale e Sergio Ramos, per intenderci. Che nella vittoria della Champions 2018 è stata più influente di Ronaldo.che esulano dalla Coppa dale grandi orecchie, nelle quali Ronaldo non è riuscito a vincere nulla:Nel campionato nazionale ha avuto poco spazio all'inizio, a causa di un infortunio e di una squalifica rimediata in Supercoppa, tanto che i primi gol sono arrivati a campionato inoltrato, in una stagione di Liga poco fortunata per i Blancos. 26 le reti, bottino ricco di certo, ma con poche perle decisive.e che vedeva sin dall'inizio Iran e Marocco come vittime sacrificali, anche se ha comunque realizzato una splendida tripletta contro la Spagna.non certo una delle favorite per la vittoria finale, con una prestazione abulica e poco convincente- Il terzo punto di discussione verte sul fatto cheil primo è campione d'Europa col Real e vice-campione del mondo, il secondo addirittura campione d'Europa e campione del mondo, il terzo è il miglior giovane del panorama calcistico internazionale, oltre ad essere campione del mondo., soprattutto per gli obiettivi raggiunti in nazionale, in un anno in cui il Mondiale conta, e molto.- Ultimo ma non meno importante punto è legato alla: meglioche provare a proseguirlo senza stimoli. Tra l'altro la scelta italiana non è casuale: tra i club che lo volevano, quello bianconero è indubbiamente. A Torino lo ha accoltonon è arrivata una scelta per ripartire, in un club in ricostruzione. Cosa che ha 33 anni poteva consentirgli la vera immortalità:. Forse a volte privilegiare il gruppo, in uno sport di squadra, sarebbe stato più adatto che puntare sempre sull'individualità. Per questo, il 2018 è l'anno giusto per dimostrare che nel calcio c'è anche altro: e soprattutto@AleDigio89