Pallone d'Oro 2024, la grande stagione di Lautaro con l'Inter e l'Argentina gli vale "solo" il settimo posto

un' ora fa



L'Inter non sta vivendo il suo miglior momento degli ultimi anni, ma Lautaro Martinez oggi si è tolto una grande soddisfazione personale. Il Toro non ha vinto, come era facilmente pronosticabile, il Pallone d'Oro, ma è comunque finito in settima posizione: un riconoscimento importante alla grande stagione disputata con i nerazzurri, con cui ha vinto lo Scudetto, e con l'Argentina, con la quale ha vinto la Copa America da capocannoniere e leader.