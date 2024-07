Getty Images

Pallone d'Oro 2024: Rodri e Vinicius i due favoriti, Lautaro a quota 35

53 minuti fa

Informazioni al consumatore sull'offerta degli operatori Promozioni soggette a termini e condizioni.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.

Il trionfo della Spagna all'Europeo porta significative novità anche nei pronostici sul Pallone d'Oro 2024 e l'Italia, purtroppo, fa un ulteriore passo indietro. I principali beneficiari di questo successo sono ovviamente i migliori giocatori delle Furie Rosse, mentre le speranze degli inglesi, in particolare Bellingham, Foden e Kane, subiscono un duro colpo. Attualmente, in cima alle previsioni c'è Rodri, pilastro del centrocampo della Spagna campione d'Europa e del Manchester City campione d'Inghilterra. A 28 anni, lo spagnolo potrebbe ottenere quel riconoscimento che sfuggì a Xavi e Iniesta, anche se molti sostengono che nel 2010 il Pallone d'Oro sarebbe dovuto andare a uno dei due campioni del mondo piuttosto che a Messi. Le quote sulla lavagna scommesse del Pallone d'Oro 2024 vedono quindi Rodri tra i favoriti a 2.75, ma il centrocampista insegue ancora il primato dei pronostici di Vinicius Jr, a 2.25, grande protagonista della stagione del Real Madrid con le vittorie in Liga e Champions League. Si prospetta quindi un serrato duello tra lo spagnolo e il brasiliano, mentre Bellingham, grande assente, si trova sul podio con una quota di 5.00. Il giovane inglese, in caso di successo agli Europei, avrebbe concluso nel migliore dei modi una stagione da protagonista al Real Madrid, ma è mancato quel passo decisivo che in questo contesto è fondamentale. Messi, a 20.00, sembra avere poche possibilità, anche perché in Copa America è stato Lautaro Martinez a rubare la scena. Il Toro dell'Inter è proposto a quota 35 come Mbappé.