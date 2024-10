Getty Images

Pallone d'Oro, la top 30: Rice sopra Grimaldo e Vitinha, Hummels e Dovbyk sul fondo

Redazione CM





E' il giorno della consegna del Pallone d'Oro, il premio più ambito nel mondo del calcio a livello individuale. Piano piano, nell'avvicinamento alla cerimonia di stasera al Theatre du Chatelet di Parigi, sui canali social ufficiali della manifestazione cominciano ad uscire i nomi che compongono la top 30 della stagione 2023/2024.



Nella classifica sottostante vi riportiamo via via i migliori 30 della scorsa stagione, il cui primo vincerà il prestigioso premio di France Football succedendo a Lionel Messi che ha vinto il suo ottavo riconoscimento per il 2022/23.