Clamoroso: Vinicius non vincerà il Pallone d'Oro e il Real Madrid diserterà la premiazione. Trionfa Rodri

Questa sera a Parigi presso il Theatre du Chatelet si terrà l'ormai celebre premiazione e la consegna del Pallone d'Oro 2024. Il più ambito trofeo internazionale per singolo giocatore che, da quest'anno, tiene in conto soltanto dell'annata sportiva e non dell'anno solare, aveva, almeno fino a questa mattina un favorito assoluto: Vinicius Jr.. Il tempo al passato è d'obbligo perché quanto svelato oggi dalla stampa spagnola ha del clamoroso ovvero il premio non sarà consegnato all'attaccante brasiliano.Nonostante le indiscrezioni, i servizi fotografici e il sentore popolare di un premio ormai indirizzato, Vinicius non vincerà il premio. La classifica finale vedrà infatti il centrocampista spagnolo del Manchester City,con Bellingham che completerà il podio al terzo posto accanto al compagno di squadra che si dovrà accontentare del secondo.

Una notizia che ha portato il Real Madrid a cancellare definitivamente il viaggio verso Parigi. Secondo El Chiringuito, non solo Vinicius non viaggerà verso il capoluogo francese, ma tutto il club diserterà la premiazione