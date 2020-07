Seconde linee non all'altezza: non tutte sono da Inter. Ha fatto capire anche questo, ieri, Antonio Conte, allenatore dei nerazzurri, inviperito dopo il ko casalingo contro il Bologna, che ha rimontano Eriksen e compagni, passati in vantaggio grazie al gol di Lukaku. Poi il rigore sbagliato da Lautaro, il pari di Juwara, il rosso a Bastoni e il 2-1 di Barrow. E la Juve scappa via.



Tante partite ravvicinate, tante infortuni, tanti giocatori che vedono il campo con frequenza. Per questo le seconde linee sono importanti. Quello della Juve, piano piano, stanno dimostrando di essere pedine preziose, capaci di far rifiatare i compagni non andando a toccare la qualità, quelle dell'Inter, invece, no. Partendo dalle formazioni base (Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro per l'Inter e Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas, Dybala, Ronaldo per la Juve) andiamo a fare un viaggio sulle due panchine, analizzando il valore di mercato dei tanti giocatori (dai transfermarkt).