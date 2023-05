Momenti di grande tensione al fischio finale di Udinese-Napoli. La squadra di Spalletti ha vinto matematicamente lo Scudetto con il pareggio della Dacia Arena. La festa è partita subito con un'invasione dei tifosi azzurri presenti a Udine. Foto, feste e abbracci con i giocatori in campo come in ogni festeggiamento.



La situazione è degenerata però quando a scendere sul campo sono stati anche gli ultras dell'Udinese. Le due curve sono venute a contatto e ci sono stati scontri tra le due tifoserie. I tafferugli hanno creato il panico con un fuggi fuggi generale dei tifosi che sono scappati sugli spalti. L'intervento delle forze dell'ordine ha ristabilito l'ordine.



Le prime ricostruzioni parlano di una provocazione dei sostenitori ospiti che, sfuggiti al controllo generale, sono andati ad esultare sotto la Curva Nord dell'Udinese, scatenando la reazione del pubblico di casa. Alcuni di essi hanno sfondato le barriere e sono entrati in campo con tanto di cinghia. Dopo qualche minuto la Polizia è entrata sul rettangolo verde per far tornare al loro posto i tifosi azzurri.