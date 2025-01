Panucci contro Koopemeiners: "Va a 2 all'ora, all'Atalanta Gasperini gli faceva un c**o così"

Parole pesanti. Quelle di Christian, ex difensore di Roma, Milan e Real Madrid, attuale opinionista di Mediaset. Il suo è un attacco alla Juventus, accusata di essere a tratti troppo timida, e a uno degli acquisti estivi Teun: "La Juventus è una squadra che ha la stessa tranquillità del suo allenatore: va tutto bene, va bene lo stesso, non dobbiamo avere l’ossessione, lui ti coccola.Magari Motta ha bisogno di un più tempo, anche per lui è la prima grande da allenatore. Ma al momento è così".

In questa stagione l'ex centrocampista dell'AZ Alkmaar, costato 54 milioni di euro più bonus, ha giocato 21 partite, con due gol e tre assist all'attivo.