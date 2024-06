Getty Images

Papu Gomez: "Diamo fiducia a Scamacca, è l'attaccante italiano più forte in circolazione"

11 minuti fa



"L'Italia deve ricominciare da capo, la partita dovrà essere diversa dalle altre, vincendo a tutti i costi e prendendo fiducia. La squadra è un po' nuova, vedo un grande futuro. Giocare nell'Atalanta, con un sistema di gioco consolidato, è qualcosa di diverso da giocare con la Nazionale". Lo ha dichiarato l'ex giocatore dell'Atalanta, Papu Gomez, a Sky Sport.



Le ultime indicazioni danno la punta dell'Atalanta Gianluca Scamacca partire dalla panchina: "Si deve adattare al gioco di Spalletti, ma quest'anno ho visto un grande Scamacca. Dobbiamo tutti avere fiducia in lui, Scamacca in questo momento è l'attaccante italiano più forte in circolazione".