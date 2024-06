Croazia-Italia dal sapore atalantino? Pasalic c'è, Scamacca forse

23 minuti fa



Mancano sempre meno ore all'attesa terza giornata del Gruppo B degli Europei, quella che vedrà in campo contemporaneamente Albania-Spagna e Croazia-Italia, con gli azzurri di Spalletti ancora in possesso delle chiavi per la qualificazione agli ottavi di Finale.



Rispetto alle prime due partite contro Albania e Spagna, il ct della Nazionale potrebbe cambiare qualcosa dal primo minuto: a farne le spese l'attaccante dell'Atalanta Gianluca Scamacca che, a meno di novità dell'ultim'ora, partirà dalla panchina per lasciare spazio a Retegui in avanti.



L'altro giocatore dell'Atalanta convocato, Mario Pasalic, è sempre più vicino ad una maglia da titolare contro l'Italia: "Scamacca è un top player e Spalletti un re della tattica. Quella con l'Italia sarà una grande sfida" ha dichiarato dal ritiro della nazionale a scacchi biancorossi. Ma l'incrocio in famiglia con Scamacca potrebbe saltare, almeno dall'inizio.