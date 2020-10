. Il club bianconero ha da tempo un accordo con l'esterno, ed è ad un passo dall'intesa con la. Possibile un prestito oneroso con opzione di riscatto, p er un'operazione da complessivi 45-50 milioni di euro. Fabio, CFO bianconero, interpellato sull'argomento all'Hotel Sheraton, nel corso della presentazione del libro "Grand Hotel Calciomercato", di Gianluca Di Marzio, ha aperto all'arrivo dell'esterno: "Questo è il nostro credo, bisogna essere creativi, soprattutto in questo momento in cui è difficoltoso fare mercato".Sul tema è poi intervenuto anche Beppe, allenatore della, nella conferenza stampa di presentazione della gara che i viola giocheranno domani contro la Sampdoria, definendo l'esterno pienamente coinvolto nelle dinamiche del club: "A livello mentale e di attaccamento alla Fiorentina fin dal settore giovanile, è totale. Lui è della Fiorentina e nel momento in cui verificheremo che la condizione è ok, giocherà".