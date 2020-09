Meno di una settimana alla chiusura del mercato, lasogna ancora un ultimo colpo per puntellare la rosa a disposizione di Pirlo ma è ancora bloccata:. Quattro i principali esuberi sui quali stanno lavorando Paratici e Cherubini, quattro situazioni diverse per le quali ancora non si intravede una soluzione e con il metaforico triplice fischio della sessione che si avvicina, aumenta il nervosismo.- Emblematico il caso che riguardae la risoluzione del contratto che lo lega alla Juve fino al 2021. L'accordo proprio non arriva: lMentre la trattativa prosegue a piccoli passi, un altro mese è andato e 600mila vanno versati per settembre,senza poi contare le commissioni agli agenti (850mila euro in caso di permanenza fino al termine del contratto).- Ben più incisivo sulle possibilità in entrata della Vecchia Signora. Il suo addio spianerebbe la strada a un nuovo assalto a Federico Chiesa,E il brasiliano, da parte sua, preferirebbe proseguire la carriera a Torino.- Il centrocampo non regala soddisfazioni, non va meglio in difesa dove altre due situazioni restano bloccate.è sul mercato e gli interessamenti, soprattutto da Premier League e Liga ci sono, ma nessuno è disposto ad accontentare la richiesta dadi Paratici per cederlo a titolo definitivo.. Una soluzione che non convince la Juve. Infine,. Sfumata l'ipotesi Roma in uno scambio con Karsdorp, ilera tornato a interessarsi, con i bianconeri che hanno fissato il prezzo a. Nulla di concreto però, e allora la società torinese. Tutto ancora fermo: a meno di una settimana dalla chiusura del mercato le uscite bloccano le ultime ambizioni della Juve.@Albri_Fede90