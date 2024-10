Parcheggi a San Siro: dopo l'inchiesta ultras da 40 euro a 1,20 euro l'ora

Getty Images

In attesa di capire fino in fondo gli sviluppi dell'inchiesta sugli, rispetto al recente passato nella zona intorno allo stadio iniziano a esserci dei cambiamenti.Come riferisce Sportmediaset, in occasione della sfida contro il Bruges in Champions League,, sulle strisce blu. In precedenza, a causa dell'abusivismo collegato al crimine organizzato,per una singola partita.

A livello cittadino la gestione non è cambiata essendo le aree in questione sotto l'affidamento di ATM già dal 2023, mae i parcheggiatori abusivi, agevolati dai vari rapporti sotto inchiesta, agivano liberamente gonfiando i prezzi delle aree di sosta intorno a San Siro trasformandole in miniere d'oro per il crimine organizzato.Secondo i dati pubblicati da Palazzo Marino,che hanno portato all'identificazione di 118 persone di cui 73 già allontanate dall'impianto, fino a un sequestro penale.