Inchiesta ultras, nelle carte anche il figlio di Dell'Utri: "socio in affari" di "Sandokan"

Emergono nuovi dettagli dall'inchiesta della Procura di Milano sul tifo organizzato:E' quanto emerge dagli atti del secondo filone d'inchiesta - riporta LaPresse -, che la scorsa settimana ha portato in carcere, il braccio destro del capo della Curva Sud, per associazione a delinquere e per il tentato omicidio didel 12 aprile 2019 a Milano., riporta LaPresse citando un'informativa della squadra mobile consegnata ai pm Paolo Storari e Sara Ombra e l'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Cataldo disposta sabato dal gip Domenico Santoro,, quando è iniziata tra i due una faida per contendersi la leadership del tifo organizzato rossonero.

- All'interno di questa lotta,. Fra questi ci sono Cataldo, il fratello del capo ultras Francesco Lucci, Marco "Pacio" Pacini e il già organizzatore di concerti per Fedez, Hagag Islam.Il gruppo individua Lombardi nella celebre discotecadove si trova assieme a uno dei figli di Nazareno Calajò, il boss della Barona arrestato e condannato per droga, acerrimo nemico della banda di Lucci. "Sandokan" riesce a "scappare" da questo agguato facendosi "scudo" dei buttafuori e grazie all'intervento di "altri soggetti" che intervengono in suo favore., annota la squadra mobile e riporta LaPresse,, imprenditore 43enne nato in Svizzera, attivo nel settore della musica e del cinema, e figlio dell'ex senatore condannato in via definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa.

La mattina successiva, gli uomini di Lucci vengono intercettati: "E' un fratello per me, io non sapevo niente", riferiscono le parole di Dell'Utri jr al capo della Curva Sud, dopo avergli spiegato perché l'aggressione a Lombardi è andata a vuoto. Loro gli avrebbero risposto: "Non ti stiamo né minacciando né dicendo che non devi più vederlo", ma". Lucci sbotta: ". Glielo dico: 'guarda che se ti becco in giro con lui (riferendosi a "Sandokan" Lombardi, ndr),. Io una volta te lo dico poi la seconda spacco pure a te".