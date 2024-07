Paredes spaventa la Roma: "Tornerò al Boca e porto Dybala con me"

Getty Images

le idee sul proprio futuro le ha ben chiare in mente e in casa Roma sanno benissimo come il centrocampista argentino classe 1994 stia programmando le prossime mosse per chiudere la sua carriera. Oggi il suo contratto è in scadenza al 30 giugno 2025 e dopo il no ai 10 milioni di euro all'anno presentati dall'Al Ahli in Arabia Saudita la sensazione è che per l'ex Juve e PSG la strada sia tracciata.Paredes è cresciuto nel Boca Juniors e ha i colori gialloblu portati dritti dentro al cuore. Il suo sogno è quello di tornare in Argentina, tornare a difendere la maglia degli Xeneizes all'interno della Bombonera e non perde occasione per ricordarlo. Difficile che possa già essere al termine di questa stagione, ma le dichiarazioni rilasciate al podcast Olga hanno fatto drizzare le antenne alla Roma.

Pensate che abbiamo visto la finale della Copa Libertadores in casa mia. Mia figlia piangeva tanto (il Boca ha perso 2-1 ai supplementari contro il Fluminense ndr.) e le dicevo: "Prima o poi accadrà, se papà torna... E poi verrà con noi anche zio Paulo...". Lui lì ha riso, ma vedrete che ci proverò".e in questo contratto è presente anche la celebre clausola rescissoria da 12 milioni di euro attivabile in questa estate fino al 31 luglio da qualunque club estero.di Cristiano Ronaldo per portarlo in Arabia Saudita e con la neo-moglie Oriana Sabatinialmeno per ora, entrambi sono centralissimi nel progetto di questa annata alla Roma.