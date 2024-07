Roma, Soulé con Dybala: per De Rossi la coppia è un azzardo tattico

Mentre sono ancora lontane le posizioni disu un possibile accordo per, vale la pena interrogarsi anche sulla “” dell’operazione. Ok, per De Rossi l’esterno argentino sarebbe un regalone, ma forse anche un bel grattacapo.A prima vista sembrerebbe facile la coesistenza, di fatto non sono così simili. E poi sappiamo tutti che Dybala ama giocare libero sotto la punta, quando invece Soulé è più esterno.. In questo articolo cercheremo come sempre di andare oltre alla rigidità dei ruoli, per individuare quelle dinamiche più sottili che spesso si rivelano col tempo fattori importanti, sulla base dei quali si arriva a sancire effettivamente la compatibilità tra due giocatori.

Bisogna innanzitutto individuare il contesto tattico. Soulé e Dybala potrebbero giocare insieme quasi unicamente nel. E fin qui niente di nuovo o di improbabile per De Rossi.. Più della Joya infatti, Soulé garantirebbe in fascia quel lavoro difensivo necessario per la sostenibilità del sistema. Più della Joya però non significa molto, in realtà., come si può notare anche solo da questa mancata diagonale nella leggibilissima discesa di Huijsen, da cui deriverà poi l’uno a zero nella gara di ritorno tra Roma e Frosinone. Non stringe e sbaglia priorità, così che il centrale della Roma continua a conquistare campo pericolosamente…

. È chiaro che questa potrebbe diventare al contempo una soluzione utile in certe partite o in certe fasi, quando la Roma vorrà imporsi aggiungendo qualità a qualità. Ma sarebbe sempre una situazione piena di squilibrio. Il che in ogni caso può essere assunto come rischio calcolato. Detto ciò,. Soulé lo vedrei meglio protetto da un centrocampo a tre, ma capite bene che questo porta all’assurdo di escludere Dybala, cosa che non è pensabile., quindi l’idea Soulé non va pensata solo come “aggiungo un titolare tecnico e fantasioso accanto alla Joya”, ma anche come “”. E allora. Per non perdere fantasia e guadagnare un poco in equilibrio.

. Nel senso che bisogna capire come si è imposto Soulé nel Frosinone, cioè attraverso quali dinamiche di gioco. Non basta dire esterno. Conta l’interpretazione e conseguentemente il grado di libertà, il raggio d’azione. La domanda è:

. Ciò non significa poi che De Rossi non possa arrivare a creare un’armonia tra i due giocatori con gli espedienti tattici opportuni.(vedi sopra il lancio per Lirola contro il Sassuolo) in modalità e movimenti molto simili. E anche quando l’azione si sviluppa lontano dalla propria porta, ecco che, con giocate tipiche coerenti con la loro qualità e il loro mancino letale.

Non è forse questa qui sotto la classica ricezione nell’half-space di destra che vediamo praticare sempre da Dybala? Ebbene questi sono i palloni che cercava e giocava Soulé nel Frosinone. Quelli con cui si è messo in mostra.