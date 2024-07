Paredes, tentazione Arabia: la situazione con la Roma

In questi giorniè concentrato sulla Coppa America dove la sua Argentina ha raggiunto la finale del torneo dove affronterà una tra Uruguay e Colombia (giocheranno stanotte alle 2), ma il centrocampista argentino potrebbe diventare presto un protagonista del mercato giallorosso.: in questa strategia rientrano l'acquisto di Le Fée, la trattativa per Valentini e le idee Bellanova e Mikautadze.

- Paredes è uno dei possibili indiziati a lasciare la capitale, ha già compiuto 30 anni e il contratto è in scadenza tra un anno. La Roma vorrebbe evitare di perderlo a zero, il giocatore è davanti a un bivio: o rinnova, o va via. Al momento non sono previsti appuntamenti per parlare di un nuovo contratto,, ma prenderà una decisione sul suo futuro solo dopo la Coppa America (la finale è in programma la notte tra domenica e lunedì).

- Nell'ultima stagione. Cinque gol e sette assist stagionali, l'argentino è il giocatore che ha tenuto in piedi la Roma con una doppietta contro il Leverkusen nella semifinale europea di ritorno (2-2 finale e tedeschi in finale dopo il 2-0 dell'andata). L'Arabia Saudita strizza l'occhio a Paredes, la Roma valuta la cessione.