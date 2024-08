Parma, Pecchia: "Cosa ci è mancato contro il Napoli? Il portiere. Torno a casa arrabbiato"

Getty Images

Ilesce amareggiato dalla sfida contro il, in cui la squadra disi è vista rimontare nel recupero dopo essere rimasta in 10 uomini per l'espulsione del portiere Suzuki. Nel post partita il tecnico dei ducali è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:"E' mancato un portiere, perché si può giocare anche in 10"."Se farò ancora 5 sostituzioni così presto? Si, le ho sempre fatte. Nella seconda parte sapevo di poter rischiare qualcosa ma tenevamo botta. Sono stati grandi i miei anche in 10 senza portiere. Potevamo pareggiarla all'ultimo, complimenti ai ragazzi".

"E' un ragazzo che in pre-campionato ha dimostrato una certa freddezza e abilità tecnica. Mi piaceva vedere un centrocampo con strappi in mezzo al campo. I ragazzi si devono abituare a vincere, quindi i ragazzi devono imparare a lasciare il segno"."Sono innamorato dei giocatori di qualità, se potessi li metterei tutti. L'anno scorso Bernabé ha cambiato diversi ruoli, ma quando dobbiamo palleggiare abbiamo bisogno di pulizia in quella zona"."Sono due squadre forti che giocheranno per lo scudetto fino alla fine".

- "Il percorso è stato lungo qui a Napoli, ogni passo è un ricordo. Belle emozioni ma vado a casa arrabbiato".