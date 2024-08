ULTIME DAL CAMPO

A seconda della formazione che vedremo in campo, capiremo chi si candida a vestire la maglia da titolare contro il Real Madrid di Ancelotti e Mbappé. Risposte importanti arriveranno anche dagli assenti: se Djimsiti non giocherà, come contro l'AZ Alkmaar, vorrà dire che è sempre più vicino a una cessione all'Al-Rayyan. Attesa per Koopmeniers, che dovrebbe rimanere al centro del progetto e della trequarti nerazzurra, e attesa anche per Zaniolo: mister Gasperini ha scelto che ruolo dargli e per la prima volta vestirà in pubblico la maglia bergamasca.