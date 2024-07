Juventus, prima offerta ufficiale all'Atalanta per Koopmeiners

Il centrocampista olandese è il desiderio di Thiago Motta, che lo ha messo in cima alla lista delle priorità. Lo sa bene Giuntoli che sta lavorando per accontentarlo: il capo della squadra mercato bianconeraAl momento da Bergamo non è arrivata una risposta, anche se è difficile pensare che possa essere positiva.Koopmeiners infatti è al centro del progetto di Gasperini. Il pressing della Juve continua in queste ore e non si è mai fermato, ma la dirigenza nerazzurra non vuole sentire ragioni. La cessione dell'olandese non è e non è mai stata nei piani dell'Atalanta, l'ha voluto ribadire l'ad nerazzurro Luca Percassi nei giorni scorsi.Se vogliono Koop devono dare quanto l'Atalanta chiede. Il braccio di ferro continua.

Il contratto di Koopmeiners con l’Atalanta scadrà il 30 giugno 2027, l’ingaggio si aggira intorno a 1,5 milioni. L'accordo tra l'entourage dell'olandese e Giuntoli è stato trovato: c