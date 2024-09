Parma-Cagliari: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

è il posticipo del lunedì, il monday night show, della 6a giornata della Serie A 2024/25. Per i rossoblù è solo la seconda trasferta stagionale, ma la squadra allenata danon sta vivendo un periodo di serenità ed è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Un discorso opposto a quanto stanno vivendo i padroni di casa allenati dache arrivano con l'entusiasmo di un inizio di campionato brillante e con il pareggio acciuffato in extremis contro il Lecce che dà motivazioni extra.

Partita: Parma-Cagliari.Data: lunedì 30 settembre 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 20.45.Canale TV: Dazn.Streaming: Dazn.- Parma-Cagliari viene trasmessa in diretta tv tramite l'app Dazn. La partita è inoltre disponibile in streaming su pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

- La telecronaca è affidata ad Alessandro Iori con commento tecnico di Fabio Bazzani.PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Osorio, Balogh, Coulibaly; Hernani, Keita; Man, Bernabé, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Marin, Augello; Gaetano; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola.