AFP via Getty Images

Coppa Italia: Cagliari-Cremonese LIVE

Redazione CM

10 minuti fa



Cagliari-Cremonese (calcio d'inizio alle ore 18:30) è una gara valevole per i sedicesimi di finale in Coppa Italia. Si gioca in gara secca, chi passa il turno trova la Juventus agli ottavi. Arbitra Bonacina, assistito da Yoshikawa e Laudato con Arena quarto uomo, Miele e Meraviglia al Var.



Coppa Italia - Sedicesimi di finale



Cagliari-Cremonese 0-0 (risultato parziale)



CAGLIARI (3-4-2-1): Sherri; Zappa, Palomino, Obert; Azzi, Adopo, Makoumbou, Augello; Gaetano, Felici; Lapadula. All. Nicola.



CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Bianchetti, Lochoshvili; Barbieri, Milanese, Castagnetti, Vandeputte, Quagliata; De Luca, Johnsen. All. Stroppa.