L'allenatore del Parma Roberto D'Aversa ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Milan: "Per quanto riguarda i recuperi, dopo l'allenamento di oggi rientra Osorio. Ha quache problemino Busi e gli altri sono a disposizione; da quando sono qui Mihaila ha fatto tante presenze e ha giocato anche abbastanza bene. Non stava benissimo in nazionale, è rientrato in condizioni pessime. Per giocare in nazionale si è fatto le punture e adesso ha recuperato, sarà a disposizione. Gervinho? Non ha fatto una partita alla sua altezza, ma negli anni passati ci ha permesso di preservare la categoria. Gervinho è andato in nazionale da infortunato, e quei quattro giorni persi possono aver compromesso la sua prestazione, ma non bisogna crocifiggerlo".