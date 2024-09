Parma, infortunio Mihaila: le condizioni

Getty Images

Danno e beffa per il Parma, che nel primo dei due postici della quarta giornata di campionato perde in casa contro l’Udinese dopo essere andato all’intervallo sul 2-0. Il danno è la rimonta bianconera con un gol di Lucca e la doppietta di Thauvin,- L’esterno gialloblù è stato costretto al cambio nel finale dopo un fallo di Davis all’88’:. Pecchia ha visto subito le difficoltà di Mihaila nel camminare in modo naturale, e ha deciso così di sostituirlo con Drissa Gui Camara.

- Da capire ora se il giocatore sarà a disposizione per la prossima partita, ch, dove i gialloblù proveranno a dare una sterzata dopo due sconfitte consecutive contro Napoli e Udinese. Nella gara con i bianconeri Mihaila era stato decisivo con l’assist per Del Prato che ha sbloccato la partita, nelle prossime ore lo staff medico valuterà le condizioni del giocatore che al momento non preoccupano più di tanto.