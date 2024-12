Parma-Lazio LIVE dalle 15.00

Getty Images

Alle ore 15.00 di domenica 1 dicembre allo Stadio Tardini si affronteranno, nella sfida valida per la 14esima giornata del campionato di Serie A 2024/25. I padroni di casa sono alla ricerca dei tre punti dopo il ko interno subito contro l'Atalanta nell'ultimo turno, mentre i capitolini vengono da cinque vittorie consecutive in campionato e, dopo il pareggio interno contro il Ludogorets in Europa League, vogliono riprendere la loro marcia.Parma-Lazio: Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Estevez, Keita; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia.

: Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.