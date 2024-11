Getty Images

Partita: Parma - Lazio

Parma - Lazio Data: domenica 1 dicembre 2024

domenica 1 dicembre 2024 Orario: 15:00

15:00 Canale TV: DAZN

Laper archiviare le polemiche europee, ilper rialzarsi dopo il ko con l'Atalanta e riprendere la sua corsa per la salvezza. Al Tardini la sfida disi preannuncia spettacolare e ricca di spunti tra due squadre che fanno della proposta di gioco offensivo, senza timori né calcoli, il loro marchio di fabbrica.

: Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Estevez; Man, Cancellieri, Benedyczak; Bonny. All. Pecchia.: Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Noslin, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.Pecchia ha a disposizione tutta la sua formazione tipo e continuerà a dare fiducia a Cancellieri e Man per supportare Bonny davanti. Baroni dovrà invece rinunciare probabilmente a Dia e Vecino (test decisivo nella rifinitura di sabato per entrambi) usciti acciaccati dall'impegno in Europa League. L'attaccante ha una caviglia gonfia, il centrocampista un fastidio all'inguine. Ancora out inoltre Tavares e Castrovilli, tra i biancocelesti

Parma - Lazio sarà trasmessa in esclusiva da Dazn, visibile anche al canale 214 di Sky previa attivazione di entrambi gli abbonamenti.La partita tra Parma e Lazio sarà visibile in streaming solo tramite l'app di DAZN, su tutti i dispositivi abilitati.La telecronaca di Parma - Lazio è affidata a Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Alessandro Budel.