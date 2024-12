Redazione Calciomercato

Parma-Lazio, MOVIOLA LIVE: annullato gol a Rovella dopo 2' per fallo su Haj Mohamed

Pietro Siviero

16 minuti fa



Di seguito i principali episodi da moviola di Parma-Lazio, match valido per la 14esima giornata di Serie A, in programma oggi alle 15.



Domenica 01/12 h. 15.00

Arbitro: ZUFFERLI

Assistenti: ROSSI - VECCHI

IV Ufficiale: CHIFFI

VAR: PATERNA

AVAR: MASSA



2' - La Lazio era passata immediatamente in vantaggio con un gran gol di Nicolò Rovella, rete annullata dopo la revisione al VAR a causa di un fallo su Haj Mohamed a inizio azione.