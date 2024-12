Parma, le pagelle di CM: Balogh disastroso. Ci prova solo Sohm

Getty Images

6: Incolpevole sui gol della Roma, poi salva anche il Parma con una bella parata su El Shaarawy.5: Poca spinta in avanti e non è attento dietro.4,5: Da centrale fa dei passi indietro e la difesa del Parma subisce tante imbeccate anche dal suo lato (dal 54’entra ma la situazione non cambia. Il Parma dietro concede troppo)4,5: Interviene in maniera scomposta su Dybala nei primi minuti e regala il penalty dell’1-0. Da quel momento la partita si mette in salita.5: Il cliente che ha di fronte è tra i più scomodi in questo momento e Saelemaekers non gli concede un minuto di respiro (dal 58’5: mai in partita)

6: Spaventa la Roma con un bel tiro dalla distanza, ma trova un super Svilar. Poi il buio.5: Titolare un po’ a sorpresa e non si vede praticamente mai. Pecchia lo toglie all’intervallo (dal 46’: colpisce una traversa al 66’)5: Meno brillante del solito anche per merito di un attento Angeliño che gli concede poco spazio.5: Sovrastato dai giallorossi che gli lasciano poco spazio. Gioca una brutta partita anche lui.6: Una freccia a sinistra ed è sicuramente tra i più positivi del primo tempo. Poi si spegne nella ripresa e viene sostituito (dal 54’5: non si vede mai)

Ci prova dopo pochi minuti e si muove sempre bene creando scompiglio tra i difensori giallorossi. Nel secondo tempo cala anche lui (dal 70’5: entra frana su Saelemakers per il rigore del 4-0).5: È la peggior prestazione del suo Parma. I crociati non entrano mai in partita