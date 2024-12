La migliore Roma dell’anno schianta il Parma: cinque gol, due di Dybala, solo sorrisi per Ranieri

GETTY

e, senza grossi patemi, si sbarazza del. Nel lunch match idopo aver indirizzato la gara già nella prima dozzina di minuti. Doppietta die reti dia sancire la festa giallorossa e la. La squadra didà continuità alla vittoria in coppa e si riprende dopo l’inatteso ko di. Brutta prestazione invece per gli uomini diche lasciano troppi spazi dietro e si rendono poco pericolosi davanti. Gli emiliani non si schiodano dal, i padroni di casa invece salgonoe respirano con una prestazione finalmenteRanieri ha trovato la quadra come dimostra la scelta di non fare sostituzioni e chiudere la gara con gli stessi uomini che l’avevano cominciata.

E pensare che la prima occasione era capitata proprio al Parma con un diagonale di Bonny fuori, partito da buona posizione. Da lì però è praticamente un monologo giallorosso.. Cinque minuti dopo altra bella azione della Roma.Il tris sarebbe potuto arrivare già a fine primo tempo, arriva però all’inizio della ripresa.Per il Parma da segnalare solo un paio di conclusioni di Hernani e Camara.Passano altri dieci minuti e arriva anche il quinto sigillo.. Cinque a zero per la migliore Roma dell’anno.

Dybala, Saelemaekers, Dybala, Paredes, DovbykSgroppata di Dovbyk, palla a Dybala che si divora la triplettaKoné per Dybala, Dybala per Sovbyk: quinto gol della RomaMihaila stende Saelemaekers in area di rigore: penalty. Lo realizza ParedesCamara ci prova da lontano, Svilar battezza fuori il pallone che però colpisce la parte alta della traversaOccasione per la tripletta per Dybala che non incoccia bene il pallone e, cadendo, colpisce con la mano: vani i tentativi successivi di Dovbyk e Angelino

Tris della Roma, ancora con Dybala. L'argentino segna con un facile tap-in dopo un tiro di Saelemaekers deviato dalla difesaAzione solitaria di Koné che calcia di poco a lato: manovra però viziata da un fallo di mano in precedenzaRoma in controllo, ultima occasione del tempo per El Shaarawy il cui tiro viene intercettato da SuzukiScavetto di Saelemaekers, colpo di testa di El Shaarawy: altra occasione giallorossaCross dalla destra, Dybala ci arriva con la punta e prova a fare doppietta: palla fuori di pocoPotente tiro di Hernani dalla distanza, Svilar vola e mette in angolo

Azione corale dei padroni di casa: Angelino va sul fondo e pesca l'altro esterno Saelemaekers che, al volo, buca SuzukiOccasione per raddoppiare: Dybala arma Koné che però non colpisce bene e permette a Suzuki di bloccareUno-due Dybala-Dovbyk: l'attaccante entra in area e viene steso, è rigore. Dal dischetto Paulo non sbaglia, 1-0Angelino serve Dovbyk che arriva sul pallone ma lo calcia altoParte forte il Parma: verticalizzazione per Bonny che, da buona posizione, mette fuoriSvilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk

Suzuki; Coulibaly, Delprato (54' Valenti), Balogh, Valeri (59' Benedyczak); Sohm, Hernani; Man, Haj (46' Camara), Almqvist (54' Cancellieri); Bonny (70' Mihaila)Bonny, Almqvist, Angelino