Parma, le pagelle di CM: capolavoro di Man, Mihaila disegna calcio, Suzuki ingenuo

Getty Images

reattivo, carismatico, esplosivo. L’esordio in Serie A è estremamente positivo, se non fosse per la goffa ingenuità che porta alla punizione con cui Biraghi pareggia i conti. Ha la stoffa, ma i dettagli fanno la differenzapartita ordinata, senza grandi spunti o errori clamorosivolendo giocare col suo nome potremmo soprannominarlo Balrog, un demone colossale del mondo del Signore degli Anelli. Puntuale e preciso, partita ottimaIdem come sopra. La linea funziona anche quando gioca uomo contro uomo: motorino inesauribile a sinistra, dove vince il duello con Dodò

tende un po’ a nascondersi, ma la pagnotta la porta a casa: la traversa che ha colpito nel primo tempo ha smesso di vibrare adesso. Gioca una gara di grande quantità e qualità. Come i compagni cala nella ripresa ed esce sfinito.aveva demolito lo scorso campionato di Serie B, si presenta anche nel massimo campionato con una traccia strepitosa che sblocca il match. Gioca un’ora abbondante a livelli altissimi. Ed esce stremato. Dal 65’ Almqvist 5,5: deve ancora entrare negli schemi ducali. Non dà la scossa ad un Parma arrivato con la lingua di fuori

: in Coppa Italia aveva messo in croce tutta la Fiorentina. Questa sera la voce più stonata del coro è lui. Una buona conclusione dalla distanza, poco altro. Dall80’ Cyprien 5,5: ha sui piedi il match point, lo spedisce fuorispara clamorosamente in curva davanti a Terracciano in avvio. Unico e marchiano errore in una partita in cui disegna calcio. Delizioso quando gioca di prima, ogni volta che tocca il pallone si ha sempre la sensazione che possa far male.qualche sparuta sgroppata in velocità, ma poco altro per incidere

ridicolizza col fisico Quarta in occasione del gol apparecchiando per il capolavoro di Man. Si conferma un giocatore vitale per la manovra dei ducali. E i centrali viola non riescono mai a spostarlo.: dovrebbe portare nuove energie, non ci riesceschiera un Parma iperaggressivo che mette sotto una squadra che poche settimane fa si giocava una finale europea. Il Parma gioca senza paura o timori reverenziali. Trova un gran gol e a più riprese sfiora il colpo del ko. Le batterie finiscono nel secondo tempo, e i cambi non mantengono le aspettative. Ma questa squadra darà filo da torcere a parecchie altre colleghe.